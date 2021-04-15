天成文旅-華山町母親節住房案，媽媽入住可獲贈「寵愛媽咪二件組」。(圖／天成文旅華山町)

北投亞太飯店「靚亮媽咪」母親節專案一泊二食，加贈60分鐘背部按摩與去角質療程體驗券」乙張。(圖／北投亞太飯店)

台北喜來登大飯店母親節住房專案，致贈旅行沐浴組及館內寒舍花譜精心設計溫馨花束。(圖／台北喜來登飯店)

台北晶華酒店「媽咪Relax」住房專案， 贈送房客「呼叫黃背心」家事服務。(圖／台北晶華酒店)

4月清明連假過後，台北觀光飯店住房生意轉淡，業者除推出不同主題住房優惠案搶國旅春日出遊商機，寒舍艾美、台北喜來登、台北時代寓所、北投亞太、美福飯店，以及香格里拉台北遠東國際大飯店與天成文旅華山町，均主攻SPA或送美容保養爭取市場青睞。台北晶華則攜手「呼叫黃背心」家事清潔服務平台合作，標榜派家事達人到府清潔，各家業者全力討好媽媽，掀「寵媽咪」大戰。

觀光飯店搶母親節感恩孝親商機過去向來以餐飲為主，惟因國門不開，台北觀光飯店住房低迷，今年台北以母親節之名推出住房專案的飯店增加，且專案效期往母親節前後延伸加長，業者「求住房商機若渴」的心情不言可喻。

台北寒舍艾美酒店5月1日至5月9日推出母親節SPA住房專案，雙人入住每房每晚15,000元，下榻18坪主管套房並含90分鐘SPA雙人療程、贈送瑞士保養品與療程。台北時代寓所與館內二樓BEING spa攜手推出「佳人時代完美舒活」住房專案，效期自4月15日起至9月30日止，下榻精選客房一晚，送 BEING spa價值3300元「完美舒活芳香保養」課程券一張，住宿期間同住房客享BEING spa課程八折優惠，星巴克時代寓所店享餐點及飲品9折優惠，每晚5000元起。

台北的台北喜來登大飯店五月份推出母親節住房專案，入住溫馨舒適的行政豪華客房每晚7,999元(含稅)，免費使用行政貴賓廳，並贈送雙人SPA療程1小時，或可體驗全新沙龍品牌Dr. Renaud推出的燦顏修護療程，，每房加贈英國名人愛用的頂級品牌-英倫薇朵Heyland ＆ Whittle旅行沐浴組，及館內寒舍花譜精心設計溫馨花束。

香格里拉台北遠東國際大飯店4月19日至5月31日推出母親節住房專案，每晚6,888元起入住尊榮客房並送名牌保濕凍齡組等五大好禮。美福飯店亦針對母親節起推出「玫瑰馨意」住房專案，每房5,888元起，依入住房型再贈送愛馬仕沐浴禮盒或玫瑰永生花禮盒。

北投亞太飯店「靚亮媽咪」母親節專案一泊二食9,900元起，加贈60分鐘背部按摩與去角質療程體驗券」乙張。，天成文旅華山町「花獻臻愛住房專案」5月31日前凡透過官網或電話訂房，平日入住豪華雙人房2,499元，贈送媽咪莊Angsana Spa茉莉雞蛋花沐浴露與作夢幻浮游花乙罐。

台北晶華酒店於4月16日至5月15日推出「媽咪Relax」住房專案，每房每晚5,800元起，兩人成行，內容包括晶華酒店兩天一夜客房住宿，CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐兩客，依照房型與價格的不同，贈送房客「呼叫黃背心」家事服務，專業人員將到府進行各式家電以及家具的深層清潔，包含「冷氣機清洗 (價值2,500元)」、「床墊清洗＋除螨服務 (價值4,300元)」以及「冷氣機清洗＋洗衣機清洗 (價值4,788元)」等選擇，另享有加購高鐵車票優惠65折以及沐蘭SPA療程優惠。

寒舍艾麗酒店於5月2日至5月7日推出「馨愛紀念」一泊二食住房專案，入住「景隅精緻客房」專案價6,888元、「景隅首席客房」8,388元，入住當日晚餐La Farfalla義式餐廳爐烤美國精選戰斧牛排與輕活義饗沙拉吧兩客，以及翌日早餐兩客，再加贈The Terrace大廳酒吧飲料兌換券兩張。凡入住即有機會獲得由日本珠寶品牌festaria TOKYO提供價值20,500元的Wish Upon a Star系列鉑金鑽石項鍊乙組。

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