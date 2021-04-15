臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

丹麥14日宣布全面停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的新冠肺炎（COVID-19）AZ疫苗，也使其成為首個做出此決定的歐洲國家。對此，台灣網友氣憤痛批：「別人的垃圾我們當寶。」顯示對蔡政府與衛福部疫苗政策的強烈不滿。

根據「英國廣播公司」（BBC）14日報導，丹麥宣布全面停用AZ疫苗。丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）表示，這是一個「艱難的決定」，但研究指出，接種AZ疫苗後出現血栓症狀的發生率「高於預期」，且丹麥仍有其他可用的疫苗，加上該國疫情已獲控制，因此決定「不要冒險」，將停用現有的240萬劑AZ疫苗，將其自目前接種計畫中移除。

歐盟藥品管理局（EMA）的安全委員會上周才證實，AZ疫苗在接種2周內，「有極低可能性出現血栓和血小板減少的症狀」，高風險族群則是60歲以下的女性；英國藥物及保健產品管理局（MHRA）同日也證實此事。雖然兩者仍重申施打AZ疫苗「利大於弊」，不過包括英國在內，許多國家仍僅針對新冠肺炎風險較高的高齡族群施打該疫苗，以確保風險平衡。

丹麥全面停用AZ疫苗的消息傳回台灣，引爆許多網友對蔡政府的不滿，紛紛留言：「別人的垃圾我們當寶」、「台灣很快就不用等了，因為可以撿別人不要的垃圾」、「所以呢？如果AZ疫苗真的很糟糕的話，那就表示我們國家花一大筆納稅人的錢買了垃圾回來，這樣很好笑嗎？」「結果別人不要全拿台灣人當實驗品」、「別人不要的 我們都要 還要付費」、「全球第一個挺用的國家：台灣」、「丹麥的『永久』停用，台灣的『唯一』選擇」、「顯然丹麥沒有台灣價值」、「支持台灣價值！AZ打起來，核廢水喝起來」。

(中時新聞網)