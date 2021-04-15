周三早盤指數一度下殺265點回測月線上下後反彈，終場指數以上漲41點收在16865點，成交量為4838億元。

周三回測月線上下做反彈很正常，之後短線還有沒有機會再挑戰17000上下或再稍微創高，就看周四15日台積電法說會後股價表現。若法說會第二季展望低於預期，就小心直接下來並拖累電子股指數再測季線甚至破季線作中期回檔修正；若優於預期則在台積電短線彈升帶動下，先往上再挑戰17000上下或再稍微創高後再下來。短期該提高警覺，控制好持股比率。

波段看法不變，當4月下旬~5月初就須小心軋空誘多以及第一季財報利多反應近尾聲的漲多拉回整理。至於是短期回測季線上下後再上？還是有機會破季線做一波較大幅度回檔修正後再上？就看多數電子族群何時開始反映重複下單庫存修正、或者美國何時確定對企業加稅、以及Fed是否提前下半年開始縮表，史上最大資金行情將告一段落等利空，會不會在第三季出現？(倫元投顧提供)

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