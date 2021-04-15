泰豐(2102)經營權之爭又起波瀾，去年董事改選取得泰豐一席董事的南港(2101)，在股東會後仍持續加碼泰豐持股，並趕在今年股東會提案截止前，以南港、計然投資顧問、林桂榛等股東行使提案權，提出在今年股東常會解任由泰豐提名的李天祥、左偉莉、周倖如等三席獨立董事。對此，泰豐也發表聲明指出，對於南港等股東解任三名獨董內容及理由完全無法苟同，明顯意圖擾亂公司穩定經營，以行圖謀於補選獨立董事中取得獨立董事席次之實。

去年6月泰豐股東常會董事全面改選，南港在六席一般董事及三席獨董中，僅拿下一席董事，泰豐馬家繼續掌握經營權。不過，股東會後南港持續加碼泰豐，累計持有張數達到93,688張，持股比例19.79％。

南港去年第4季後就沒增加泰豐持股，但泰豐股價從今年3月中旬18元附近開始起漲，昨天收盤重新站上25元，顯然特定買盤力拱，一個月來漲幅將近4成。而此時南港拋出解任獨董議題，推敲這波泰豐上漲買進的持股將是獨董大戰南港的生力軍。一旦南港在股東會能完成解任，代表補選時至少就有拿下兩席獨董實力。

針對獨立董事李天祥為崑山科技大學校長，依據該校校長遴選辦法，泰豐董事長馬述健對李天祥能否續任校長，有舉足輕重影響力，李天祥能否善盡獨立董事職責超然公正監督泰豐日常業務可能性堪慮。公司反駁指出，馬述健擔任崑山科技大學董事，但僅是九席董事中的一席，且崑山科技大學設有校長遴選委員會，該委員會設有委員十一人，其中二人為董事代表，而校長遴選委員會遴選泰豐獨立董事李天祥為崑山科技大學校長時，馬述健尚未擔任崑山科技大學董事，也從未擔任過校長遴選委員會董事代表。

提案指出，左偉莉曾擔任泰豐副總，無法獨立執行獨立董事業務。公司則表示，左偉莉雖擔任公司副總多年，但早已離職超過12年，與泰豐及董事長並無任何直接或間接利害關係。

針對3月26日董事會決議通過美國子公司Federal Tire North America LLC.美金800萬元資金貸與額度案，是預計將泰豐對美國子公司Federal Tire North America LLC.之應收帳款轉列資金貸與，泰豐指出，完全依照法規辦理，無任何不合法或不合理之事。

(時報資訊)