美國最大加密通貨交易所Coinbase Global14日在那斯達克交易所掛牌上市，開盤價來到每股381美元，比參考價250美元高出52.4％，市值逼近1,000億美元。

Coinbase上市帶動投資人對數位資產的興趣，比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣在Coinbase開盤交易前即創新高，比特幣飆上近6.5萬美元再刷新歷史高點。

根據加密通貨追蹤網站CoinDesk報價，周三虛擬貨幣一哥比特幣價格衝上歷史新高64,895美元；二哥以太幣交易價高到2,389美元；出自玩笑但被特斯拉創辦人穆斯克欽點爆紅的狗狗幣，一度飆漲到14美分，即便之後回跌到13美分，漲幅也有60％。

Coinbase透過「直接上市」（direct listing）模式，周三在那斯達克交易所正式掛牌，交易代號COIN。那斯達克將其參考價訂在250美元，估值達650億美元。

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