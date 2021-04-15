美國最大加密通貨交易所Coinbase Global14日在那斯達克交易所掛牌上市，開盤價來到每股381美元，比參考價250美元高出52.4％，市值逼近1,000億美元。
Coinbase上市帶動投資人對數位資產的興趣，比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣在Coinbase開盤交易前即創新高，比特幣飆上近6.5萬美元再刷新歷史高點。
根據加密通貨追蹤網站CoinDesk報價，周三虛擬貨幣一哥比特幣價格衝上歷史新高64,895美元；二哥以太幣交易價高到2,389美元；出自玩笑但被特斯拉創辦人穆斯克欽點爆紅的狗狗幣，一度飆漲到14美分，即便之後回跌到13美分，漲幅也有60％。
Coinbase透過「直接上市」（direct listing）模式，周三在那斯達克交易所正式掛牌，交易代號COIN。那斯達克將其參考價訂在250美元，估值達650億美元。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。