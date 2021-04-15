華航(2610)表示，全球50～80％貨物由客機腹艙運輸，目前全球貨運運能低於正常30％，因客機腹艙還沒有恢復，整體對貨運還是相對樂觀。

2020年華航合併營收1,152.5億元，合併營業淨利21.84億元，合併稅前淨損6.54億元，合併稅後淨損2.8億元，歸屬母公司淨利1.4億元，每股稅後盈餘0.03元。為亞洲區唯一獲利航空公司。

其中，去年貨運營收為816.93億元，較2019年增加88.2％，營收占比77％；貨運營收來自越太平洋58％最高，其次為東南亞15％及歐洲9％。貨運運能較2019年度增加10.3％，載貨率為72.1％，較2019年度增加5.1ppt，單位收益亦較2019年度增加58.6％。

2020年客運營收為205.08億元，較2019年減少78.7％，營收占比19％，各區營收以東北亞占比23％最高，其次為越太平洋及東南亞占比22％及21％。2020年客運運能較2019年度減少72％，載客率為55.3％，較2019年度減少25.5ppt，單位收益則較2019年度增加12.8％。

國際航空運輸協會(IATA)資料顯示，受各國病毒變異影響，客機仍多處停飛狀態，使客機腹艙載貨運能未能恢復，2021年2月整體航空貨運運能(FATK)較2019年2月短缺14.9％。2021年2月與2019年2月相比，全球國際貨運運量(FRTK)增加9.6％已恢復至疫情前水平，航空貨運需求持續看好。

因此，華航擴大貨運布局，2021年定期航班提升至每周117班，並配合市場需求安排不定期加班機，以每周120至125班規模運行。

截至2021年3月底華航營運航機架數總計83架，其中客機62架、貨機21架；43架為自有，40架採租賃。

在客運尚未復甦前，華航對貨運市場審慎樂觀，目前不會客機改貨機，貨機運能相對充足。未來客運預計在解封後，客戶需求有望大幅跳升，華航認為會帶動票價提升，並預期客運市場不會返回削價競爭局勢，樂觀看待疫情後發展。

(時報資訊)