台灣鬧旱災，但還是有很多人不節約用水，一名網友相當不解地說，難道大家不知道台灣缺水？引起網友熱烈討論，其中一名宜蘭人爆氣指出，東北部不缺水是因為幾乎整年都在下雨，憑什麼不能洗車、玩水，「我們擁有水及用水沒有對不起誰！」

一名女網友昨在Dcard上發文表示，最近台灣飽受乾旱之災，但她還是看到很多人照樣洗車、玩水，甚至還開著水龍頭讓水狂流，完全沒在節約用水，種種行為都讓人覺得「難道這些人不知道台灣正在缺水？」雖工業用水佔了大宗，但還是覺得能省則省，至少比啥都不做來得好。

貼文引起網友討論，「我上班的飯店也是很多人在浪費水；朋友很多都像你說的洗手台開著放水流，多數人都知道缺水，不過他們覺得無感，覺得反正水費不是他在繳，有些甚至覺得，他們這樣沒有浪費水？」、「放著水亂流，取水不用是真的浪費」。

居住在宜蘭的網友看完卻爆氣說，東北部不缺水是因為每年3分之2的日子都在淋雨，而且是打在身上會痛的那種暴雨。因此擁有水是熬過淋雨的日子來的，憑什麼我們不能洗車、玩水呢？難道當東北部下雨的時候，中南部人也要乖乖待在家裡嗎？

該網友忍不住喊到，自己從小到大生活在一個潮濕、全年幾乎都在下雨的環境，下雨下到淹水的時候，怎麼都沒有人來說話呢？然後現在中南部缺水、限水，卻要整個台灣的人陪著一起節約用水，難道不覺得中南部人有點自私？「我們擁有水及用水沒有對不起誰，因為是從小到大種種不便換來的。」

對此，原PO更新貼文解釋，她認為「洗車」並不是必要的事情，可以等水量充足的時候再洗；至於那些在留言戰地區的人，她真的不懂為什麼，因為她個人認為「不管有沒有資源，都應該珍惜資源，而不是有就拚命用覺得反正沒差。」並透露自己也是北部人，沒有缺水之憂，她只是看到很多地區限水，但仍然很多人浪費水，才認為是不是有人根本就不曉得水庫的狀況，因此她發文的本意只是提醒大家珍惜資源。

(中時新聞網)