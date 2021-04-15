前台北市副市長李永萍。（資料照）

台帛旅遊泡泡4月啟動，但銷售狀況不如預期，有旅遊業者指出，最大問題出在回國檢疫。指揮中心昨(14日)表示，即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理。對此，民進黨立委陳亭妃昨說，其實這也是一個「兩難」的事，不過，另一位來賓、前台北市副市長李永萍則說，這沒有什麼好兩難的，如果連基本都做不到，還要假裝是旅遊泡泡，然後實際又管控這麼多的話，那個叫「吹牛皮」，它一定會破。

據《中國時報》15日報導，4月17日出發的航班僅賣出2個位子，中華航空決定取消當天航班，旅遊業者指出，目前21日的航班維持不動，但已讓業界感慨「真的快變泡沫了」；另有旅遊業者指出，最大問題出在回國檢疫，「5+9」措施讓許多民眾打退堂鼓。

圖為帛琉泡泡首發團，衛福部長陳時中特別到登機門送機。（本報資料照片）

談到台帛旅遊泡泡，陳亭妃14日在政論節目《少康戰情室》中說，其實這也是一個兩難的事，站在指揮中心的角色，確實希望能夠以最高標準看待疫情，但要推旅遊泡泡的時候，接收到最大陳情也是有關自主管理太嚴的問題，不管你是高規格、強制性的加強版居家自主管理，或是一般自主管理，這14天對於民眾來講其實是很大的壓力，台灣已經習慣到處趴趴走，假設為了參加帛琉旅遊，回來還要自主管理，民眾意願不會很高。

陳亭妃說，所以其實這很清楚就是兩難，我們希望藉此首先跟全球最沒有疫情的帛琉，證明台灣也是最安全地方，這個其實宣示性的效果大於一切。

節目另一位來賓李永萍則說，「我不贊成陳亭妃委員講說這是兩難，這沒有什麼好兩難，政策本來就是一個選擇、理性、管理、科學以及判斷的問題，這有什麼好兩難？」要是到了今天，台灣疫情管控這麼好，帛琉零確診的情況下，你還要不相信人家、還要自己嚇自己，搞一大堆繁瑣規定，那很簡單，「你就不要吹牛說這叫旅遊泡泡」。

李永萍直言，大家對旅遊泡泡是什麼理解跟概念，就是想說在泡泡裡面，我去跟回都是不受限制的，這才叫旅遊泡泡，如果連基本都做不到，還要假裝是旅遊泡泡，然後實際又管控這麼多的話，那個叫「吹牛皮」，它一定會破。

(中時新聞網)