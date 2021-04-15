福島核廢水將入海 蔡政府表關切 費鴻泰批：態度軟到趴在地上對日稱臣！

日本政府決定將福島核一廠的核廢水稀釋放流大海，引發大陸與南韓等周邊國家強烈抗議，但民進黨政府反應相對較淡，遭藍營痛批軟弱。對此，國民黨立委王育敏轟，蔡政府只說持續向日本表示關切，卻把砲火轉向國內，質疑在野黨不能挺核電又反排放核廢水，這種招已用到爛，不會得到民眾支持。

王育敏昨(14)晚在臉書中指出，日本政府決定在兩年後，把福島核電廠的核廢水排入海洋，如此大量的核廢水排入大海，國際研究已經證實，此舉將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響，請問蔡政府此時此刻在做什麼？

蔡政府只說持續向日本表示關切，卻把砲火轉向國內，質疑在野黨不能挺核電又反排放核廢水，王育敏痛批這種凡事就拿在野黨轉移焦點的招數，已經被民進黨用到爛了，根本無法得到人民的支持。國民黨也多次說明，重啟核四公投是民間團體發起的公投案，不論是否支持核四，那都是民意，都應該尊重。

事實上核能發電正常排放的水，和福島核災後產生的核電站含氚廢水，根本就是兩回事，王育敏認為民進黨故意用錯誤資訊混淆視聽，顯然是借題發揮，不敢對日本抗議，反而拿來操作反核議題，實在是居心叵測。

王育敏表示，過去一貫的立場，就是反對開放核災食品進口，而排放核廢水勢必造成海域汙染，也可能汙染到鄰近國家的漁獲，此時此刻我們更希望蔡政府，可以多關心一點國人的食安，還有漁民的生計，不要再處心積慮地搞政治操作了。

(中時新聞網)