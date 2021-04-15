蔡淑臻2011年拍電視劇《犀利人妻》時，傳出聯手隋棠等人排擠朱芯儀，沒想到過了10年，還是有網友到她的粉專散播不實謠言，讓她難吞下這口氣到警察局備案，但仍持續遭到質疑，對此，她再次對當年霸凌影片做出澄清：「大家都只是在嘻鬧而已，沒有誰人緣不好，也沒有誰欺負誰。」

《犀利人妻》多年前一段媒體採訪影片瘋傳，有網友指出能視為朱芯儀被排擠的證據，除了強調影片還不夠明顯霸凌嗎？更暗指「裝睡的人是不會醒的」，影片中只見朱芯儀受訪時，好奇詢問「你們剛剛在討論什麼」，當時蔡淑臻開玩笑回應「我們在講妳壞話」，接著從她手中搶走麥克風直呼「主持人，救救我們」，讓朱芯儀面露尷尬，也讓網友質疑這句話該怎麼解讀？對此，蔡淑臻回應：「你當然不能理解，因為妳並不身在其中。」

蔡淑臻回應網友。（圖／蔡淑臻 Janel Tsai臉書）

接著，蔡淑臻又重新將「霸凌爭議」交代一次，她表示若將朱芯儀的位置換成其他演員，都可能發生相同對話，強調「大家都只是在嘻鬧而已，沒有誰人緣不好，也沒有誰欺負誰」，接著指出這支影片從標題上就帶有立場，「一開始就已經把芯儀跟我們其他演員隔開了，形成一個她被孤立的的局面，於是觀看者怎麼看這些互動都是對立兩方。」強調如果自己真的有惡意，怎麼會在鏡頭前說得這麼清楚。

蔡淑臻強調娛樂產業不是政治對談，工作模式跟相處模式和一般環境都有差異，而記者的工作就是要寫有趣的東西，才會出現那支流傳的影片，未料觀眾竟對內容認真討論，導致演員們行徑被解讀成如此，最後犧牲的就是影中人，語氣透露出百般無奈，而這則澄清的留言，似乎也遭到已經被刪除。

(中時新聞網)