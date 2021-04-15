幾天前曼聯客場迎戰熱刺，比賽進行到第33分鐘，場上出現爭議一幕，卡瓦尼(Edinson Cavani)攻破球門，但事後裁判觀看VAR後，認為進球前麥湯姆尼(Scott McTominay)打到韓國球員孫興慜的臉犯規在先，判定進球無效，而這球也引來兩隊教練賽後口水戰。

而沒想到現在事情演變更大了，據《太陽報》報導，事發後有大批曼聯球迷到孫興慜Instagram留下充滿種族歧視言論，讓熱刺相當不滿，將考慮抵制社群網站，對此爭議，熱刺發表聲明力挺孫興慜，並考慮抵制社群網站；英格蘭足球協會(FA)也提到，因種族歧視，將集體抵制社群網站的可能性。

Premier League have announced that there will be a minute silence for Son Heung-min in next week's games. pic.twitter.com/WUu2x3kl85 — Footy Fooligans (@FootyFooIigans) April 11, 2021

麥湯姆尼打到孫興慜有無犯規引來外界探討，兩邊教練更是爭論不休，曼聯總教練索斯柯亞(Ole Gunner Solskjaer)就抱怨說：「如果我兒子像孫興慜那樣被碰一下就倒，我就不養他了！」而熱刺教練穆里尼奧（Jose Mourinho）接著回擊，他說：「幸好跟索斯柯亞比起來，孫興慜應該有個比較好的爸爸，我也是一個父親，當爸的養育子女天經地義。」

曼聯一方堅持認為孫興慜「假倒」的成份居多，覺得他根本在演戲，太誇張了，僅僅碰到臉部並沒造成犯規，而雖然曼聯最後贏球，教練和球迷仍相當不滿，也進而引發球迷湧入孫興慜IG謾罵，但涉及種族歧視或許就有點嚴重了，而Facebook官方也正在調查此事件的嚴重性，希望不要有更衝突的事件發生。

(中時新聞網)