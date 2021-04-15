衛福部為了台鐵太魯閣號慘案開設募款專戶，已募集9.6億元善款。國民黨前立委孫大千上午在臉書發文指出，蔡英文總統難道不知道，台灣人民是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」嗎？看過陳菊市府團隊使用氣爆善款的方式，相信所有的民眾在捐款前都會心有餘悸。

孫大千說，在重大災難發生時，各界踴躍捐款都是希望善款能直接分配到罹難者家屬及受傷民眾的手中，民進黨政府應該直接按照比例進行分配就可以了，是誰要你們多管閒事去額外做出各式各樣的用途規劃？

他說，蔡英文嘴巴上雖然說的好聽，善款100％會使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助及其他關懷支持服務。但是，正因為有這麼多不同的支出項目，才更讓民眾擔心懷疑，政府官員會不會像運用高雄氣爆善款一樣，到處為政府來埋單？

孫大千強調，蔡英文雖然保證衛福部會邀集相關單位及社會公正人士，成立民間善款的管理及監督委員會。但是台灣人民並不健忘，高雄氣爆善款當時何嘗沒有一個管理監督委員會呢？結果帳目還不是一樣爭議不斷，一塌糊塗。難保民進黨政府這一次不會一樣重施故技，找一批名為公正人士的自己人，任意揮霍民眾善款，逃避真正的監督。

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(中時 )