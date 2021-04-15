美國前參議員陶德應拜登總統要求率團訪台

美國前參議員陶德（Chris Dodd）應好友拜登總統要求率團訪台，由於這是拜登上任後首次有高層代表團訪台，不僅引發各界關注，也激怒北京，隨即宣布，從15日起，將連續6天在南海和台海南澎列島附近海域舉行實彈演習。

不過，據《美國之音》15日報導，美國在台協會（AIT）前主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）分析，拜登這麼做，可能是為了讓台灣對美國新政府的政策立場更放心，更了解美國的政策和立場。同時他認為，美方可能藉由這次機會私下傳遞資訊，提高美台關係的政策清晰度。

在美國前國務卿、現任氣候特使凱瑞（John Kerry）訪問中國大陸之際，陶德和美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與史坦柏格（James Steinberg）也在臺北時間14日下午抵台，預訂15日與總統蔡英文會面。

卜睿哲認為，拜登這時要好友陶德和兩名重要前任決策官員訪台，可能是為了讓台灣更瞭解美國的政策立場，以使台灣更加安心。

他以自己曾任AIT主席的經驗指出，通常華府派高層代表赴台訪問有兩種性質，一是為了讓台灣放心（reassurance），例如1997年江澤民訪美、柯林頓總統1998年訪中說出，不支持台獨、不支持一中一台、不支援台灣加入需要主權國家身份的國際組織等「三不」原則之後，「任何時間只要中國國家主席與美國總統有這種高層接觸，台灣都會有高度焦慮，不知道這對他們有什麼影響。」

卜睿哲說，在這種情形下，派一個能代表美國政府的人到台灣，清楚說明那些峰會的內容非常重要。

另一種訪問性質，就是為了處理很困難的情況，這是要確保台灣領導層理解華府最高層的感受。卜睿哲說，例如，1999年當李登輝說出，台海兩岸是「特殊國與國關係」之後，他就曾為此訪台，因為那使北京警戒，也令美國不安。美國擔心，它製造的緊張可能會導致某種衝突。因此，他帶著「非常精確的談話要點」赴台，而離開前，他也確認能代表美國政府說話。因此他與台灣有坦誠而富建設性會談，這對建立「護欄」，還有向台灣民眾傳達美方的基本看法極有幫助。

(中時新聞網)