去年年底，蔡英文政府強行通過開放美國帶有瘦肉精的豬肉進口台灣，引發軒然大波，如今民眾聞美豬色變，商家紛紛貼上出肉產地以自保；對此，台北市議員羅智強表示，從年初萊豬開放至今，民眾都不敢購買、食用美國豬肉，但是這四個月來仍進口了千噸的美豬，他好奇這些豬肉都去哪了？「難道都是蔡英文吃掉了嗎？」

自年初美國萊豬開放以後，衛服部在其網站上設置「豬肉儀表板」，公開豬肉進口的統計數據，這四個月來含萊劑豬肉進口量持續掛0，但自美國進口的豬肉則有多達1,068.31噸(計至15日上午)。

羅智強在臉書發文指出，台灣現在人人聞美豬色變，滿街到處都是台灣豬肉的標章，沒有任何店家敢標榜販售美國豬肉，但是衛福部所公布的數據中，仍有千噸美豬進口，這讓羅智強相當疑惑，直言這些豬肉都跑去哪了，「難道都是蔡英文吃掉了嗎？」

羅智強的貼文引發網友討論，紛留言表示「民進黨真的很可惡，總是編一堆謊話來騙大家」、「欲蓋彌彰、謊言治國」、「都快要忘記外食是否會吃到萊豬這回事」、「要求公布美豬去向並進行檢驗」、「執政黨是台灣最大的詐騙集團」、「吃出病的人根本都不知從何查起，甚至有些屬於弱勢家庭，根本負擔不起醫療龐大的金額」、「你還在相信儀表板？」

(中時新聞網)