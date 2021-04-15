近兩年來，台灣夜市和市場攤販中出現多名身材火辣、顏值頗高的素人老闆娘，像是台南夜市的蔥油餅老闆娘、嘉義大腸麵線的女老闆以及雲林夜市的芭樂正妹，三人不吝於展現自己姣好的身材，白皙皮膚、甜美微笑加上超深事業線，除了吸引海量顧客聞香品嘗美食，照片被傳到各大臉書社團後，也讓她們成為幾日的網紅。

去年10月台南夜市「純手工蔥油餅」攤位的老闆娘爆紅，直播主經過發現客人大排長龍，湊近一看才發現，老闆娘身穿黑色細肩帶背心和橘色短褲，身材凹凸有致、皮膚雪白，在當時引起網友熱議，不少人直呼，優質老闆娘還不買爆，蔥油餅可真香。

台南夜市蔥油餅攤位的老闆娘超性感，網看影片暴動直呼「飄出乳香」。（圖／截自貝莉莓twitch）

而今年3月嘉義市某大腸麵線的老闆娘同樣因為性感好身材，照片被轉發到臉書社團中討論爆紅，只見她笑容甜美，穿著合身上衣時，胸前難被忽略的超深事業線以及逆天長腿，讓不少網友秒暈船喊，「好大！... 啊！ 不對，我是說好大碗的麵線！」

嘉義市西區一間大腸麵線攤老闆娘外貌姣好，還有一雙逆天的大長腿。（圖／翻攝臉書社團《蚵仔麵線神教》）

最後則是去年底才開幕的雲科觀光夜市，昨有網友PO照片表示，這個夜市只剩下「一攤獨大」，只見一名皮膚白皙的正妹穿著紅色比基尼賣芭樂，單薄的布料讓她的好身材全都露，許多網友看了忍不住興奮喊道，想吃芭樂了！

雲林斗六某夜市的芭樂攤，一位皮膚白皙的正妹僅穿著紅色比基尼賣芭樂，引發網友暴動直呼「想吃芭樂了！」（圖／擷取自斗六社交圈）

分析這幾位老闆娘的行銷策略，能在短時間內吸引目光，其實跟網美當道有很大關係。網路興起後，包括FB、IG等社群，成了素人脫穎而出的平台，一張美照被迅速分享，許多聞風而至的顧客，不一定是衝著東西好吃，有時候只是「來看網紅」。

現地拍照打卡，或和朋友分享，甚至與老闆娘合照，讓自己成了「網紅參與者」之一，無形的宣傳才是促成這波闆娘變辣妹的重點。

(中時新聞網)