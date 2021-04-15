大里1位劉姓老翁，以為鄰居要害他，縱火燃燒鄰居汽車，又砍傷鄰居詹姓老翁，消防隊到場火已滅，先將受傷到詹翁包紮送醫，並協助將引擎蓋打開。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

大里1位劉姓老翁，以為鄰居要害他，縱火燃燒鄰居汽車，又砍傷鄰居詹姓老翁，滅火後車頭引擎已燒毀，損失約15萬。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

覺得鄰居要害他，台中市大里區光正路1位71歲劉姓老翁，15日凌晨2點多，竟點燃易燃物，將鄰居詹姓老翁停在家門口前的汽車頭燒毀，附近鄰居聽到警報聲，趕緊出來幫忙滅火，不料劉翁見詹翁出來滅火時，還拿柴刀砍傷詹翁，造成詹翁手臂及脖子受傷，幸救護人員到場幫忙包紮送醫後無大礙。

劉翁行兇後，躲回家中，台中市警局霧峰派出所仁化派出所員警到場後，隨即將他逮捕帶回調查，鄰居表示聽到汽車警報器大響，出門查看，發現詹翁的汽車正在燃燒，大家趕緊拿滅火器滅火，滅火過程看到劉翁頭帶安全帽在旁觀看，還拿柴刀將詹翁的手臂及脖子砍傷。

據了解，劉翁近來精神狀況不好，時常與鄰居衝突，劉翁妻子還經常為此向鄰居道歉，仁化派出所員警隨即將劉翁及行兇的柴刀帶回偵訊，以釐清案情。

中市消防局仁化分隊獲報到場，發現火勢已由鄰居撲滅，車頭燒毀，詹翁手臂遭利刃劃傷、脖子也有受傷，立即將他創傷救護，包紮送醫後無大礙，財物損失約15萬元。

(中時 )