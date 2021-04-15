50歲藝人NONO（陳宣裕）2013年跟台語金曲歌后朱海君結婚，育有一女，昨(14日)深夜NONO發文，透露母親辭世，朱海君隨後也寫下：「喊一聲媽為終生媽，短短十幾年的婆媳緣份如此短暫，祢的一句陳家以後都交代給兒媳了！」可見婆媳倆過去好感情。

朱海君去年上《震震有詞》，分享嫁進NONO家7年多的經驗，社會上「驚世婆媳」眾多，朱海君則自嘲是常常讓婆婆驚呆的人，因為婆婆沒有跟他們住在一起，每次朱海君買東西時總不忘幫婆婆家宅配送一份、大伯家一份、小姑家一份，娘家也會有一份，婆婆有時候會碎念朱海君每次買東西會像批貨一樣，便忍不住勸她要節省一點。

朱海君過去曾曬跟婆婆合影。（圖／翻攝自朱海君 Angel臉書）

朱海君當時打趣說，家中白目的其實是老公，有回NONO會忍不住自曝又送了老婆貴重名牌包，讓朱海君有點尷尬，擔心婆婆吃醋，沒想到婆婆下秒回：「兒子對媳婦好我很開心」，一句話解除婆媳僵局，朱海君也大讚婆婆是很溫暖又開明的人，而朱海君說，自己的應對方式是事後用自己的錢再買一個適合婆婆、價錢也差不多的款式，將老公對她的愛再轉給婆婆，還會嘴甜說：「媽，這是我想要送妳的，下次我們兩個出門約會時可以一人拿一個」。

NONO發文。（圖／翻攝自NONO臉書）

朱海君發文。（圖／翻攝自朱海君 Angel臉書）

昨NONO發文，寫下：「媽，感恩您這幾十年的養育之恩，好好跟在媽祖佛祖的身邊，我們講好了，下輩子我還是您的乖兒子」，朱海君也說：「喊一聲媽為終生媽，短短十幾年的婆媳緣份如此短暫，祢的一句陳家以後都交代給兒媳了！很沈痛的交代但親愛的婆婆請祢安心隨菩薩修行我會撐住陳家，阿彌陀佛，#感恩婆婆的愛護與奉獻」，引來朋友留言：「節哀保重」、「陳媽媽一路好走」、「海君姐～節哀！保重！記得不要太操勞！」、「節哀順變，相信NO媽跟著佛祖腳步修行去了，不再有病痛且超脫生死，開心修行」。

(中時新聞網)