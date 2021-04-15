華爾街大行以亮眼的業績表現為財報季揭開序幕，但受到科技股下挫拖累，周三美股主要指數漲跌互見，道瓊指數小漲做收，那斯達克指數大跌1%，而標普500指數盤中雖然再創歷史新高，但終場收黑。

周三收盤，道瓊工業指數漲53.62點或0.16%，為33,730.89點，盤中一度漲逾200點，創下歷史新高。

標普500指數收跌16.93點或0.41%，為4,124.66點。

那斯達克指數跌138.26點或0.99%，收在13,857.84點，蘋果、微軟和特斯拉等科技股下挫帶來拖累。

標普500指數11大類股，以能源股漲2.9%表現最佳，主要受油價上漲帶動。科技股指數跌1.15%，非必需消費品類股跌1.17%，通訊服務股跌0.86%，表現最疲弱。

網飛和臉書均跌逾2%，亞馬遜、微軟和蘋果跌逾1%。

標普金融股指數收漲0.66%，今年首季累計上漲15%，是表現最好的族群之一，儘管聯準會承諾超低利率還將維持一段時間。

高盛和富國銀行首季獲利報喜，股價分別上漲2.3%和5.5%。

高盛受惠於創紀錄的全球交易活動，富國銀行則減少壞帳準備金，並控制住了與假帳戶醜聞相關的成本。

美國最大銀行摩根大通上季獲利暴增近400%，但股價收跌1.9%，因該行釋出逾50億美元準備金，以應付疫情造成的貸款違約。

MAI Capital Management首席股票策略師Christopher Grisanti表示，銀行財報是強勁，但這早在市場預料之中，因此問題變成了銀行股要如何才能再進一步走高，現在尚不得而知。它們之前表現良好，我認為未來會有其他更容易賺錢的領域。

儘管交易和投銀業務營收豐厚，但摩根大通和富國銀行的放款較一年前減少。在接下來規模較小的銀行公布財報時，投資人將密切關注這項指標，因為這些銀行更聚焦於傳統的放款和接受存款（deposit-taking）業務。

追蹤小型銀行的KBW地區銀行股指數今年以來表現一直優於代表美國24家最大銀行的KBW銀行股指數，不過後者在過去一個月裡曾一度跑贏。

加密貨幣交易所Coinbase Global周三以直接上市方式在那斯達克首日掛牌，其參考價為250美元，開盤價跳漲至381美元，盤中一度飆升至429美元，但隨即迅速回落，終場收於328.28美元。

隨著Coinbase股價拉回，比特幣價格也從逾63,800美元的歷史新高價回落，在美股尾盤下跌1.5%，約報61,930美元。

持有比特幣且具投機炒作色彩的特斯拉下跌近4%。

Coinbase上市和比特幣價格創新高帶來的激勵消退，加密貨幣和區塊鏈相關股Riot Blockchain和Marathon Digital Holdings分別重挫15.4%和15.8%。

(時報資訊)