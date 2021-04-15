台北股市今(15)日開盤以16851.06點、下跌14點開出，但指數隨即翻紅，下午即將召開法說會的台積電開盤下跌1元，開在611元，聯電也開低下跌0.7元，開在52元，中鋼則是開高來到33.1元，面板雙虎友達、群創開盤也呈現上揚走勢。

美銀行盤前公布的財報數據表現優於預期，聯準會主席鮑爾強調今年以前升息機率不高，經濟復甦呈現正向發展，四大指數開盤走揚，終場僅道瓊指數收紅上漲53.62點（或0.16%）至33730.89點，標普500收盤下跌16.93點（或0.41%）至4124.66點，那斯達克指數收盤下跌138.26點（或0.99%）至13857.84點，費城半導體指數收盤下跌38.81點（或1.19%）至3213.88點。

台北股市14日開高殺低震盪拉回最後收紅，指數終場收在16865.97點，上漲41.06點，成交值4838.34億元，外資及陸資賣超17.96億元，投信賣超1.96億元，自營商賣超16.62億元，三大法人合計賣超36.54億元。

市場期待台積電今日法說會能帶來利多消息，法人表示，台股短線漲了1000點，指數在高檔難免出現震盪，台股今年的趨勢是走多頭行情，目前資金是轉往傳產移動，例如鋼鐵、航運走勢仍強，今日觀察台積電法說會能否就外界關切的資本支出、重複下單、缺水問題、股利政策以及未來營運展望等做出說明。

(中時新聞網)