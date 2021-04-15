美國之音報導，美國一個民主共和兩黨工作組當地時間14日發布一份戰略報告，建議拜登政府制訂國家民主戰略，將推動民主、反擊中俄及其他地方的威權主義，作為美國外交和國家安全政策的優先事項。報告建議，要讓中國在世界舞台發揮角色和競爭，而不是推動威權主義並試圖成為世界霸權。

報導稱，由非政府組織自由之家、戰略與國際研究中心和麥凱恩研究所組成的「美國支持民主和反威權主義戰略工作組」在題為《扭轉趨勢：美國支持民主與應對威權主義戰略》報告中說，威權主義的崛起，加上民主倒退，威脅到全球穩定、美國的經濟和安全聯盟以及人類尊嚴。報告指出，侵害人權行為以及對核心民主機構與實踐的襲擊過去15年來加速發生。

報導稱，工作組成員包括民主與共和黨兩黨領袖、專家學者和前政策制訂者。他們在報告中說，這些威脅交會在一起，令人警醒，需要「一個迫切和大膽的世代應對」，如果美國及其他主要民主國家不採取積極行動促進和捍衛民主自由，天平將傾向威權主義一邊。

報告指出，「越來越具有壓制性和咄咄逼人的中國」正在利用「經濟、軍事和外交脅迫手段，破壞民主治理，推進其在亞洲及亞洲以外的影響力。」與此同時，俄羅斯「在已建立民主和還在爭取民主的國家，尤其那些臨近其邊界的國家，煽動分裂和不安全感，將民主的傳播視為生存威脅。」中俄兩國都試圖通過削弱美國及盟友在二戰後建立和維護的基於規則的自由國際秩序，來推進他們的利益。

猶他州共和黨聯邦參議員羅姆尼在報告線上發布會上說：「我們在接下來10到30年要做的是，如何讓中國──某種程度上還有俄羅斯，但主要是中國──在世界舞台發揮角色和競爭，而不是推動威權主義並試圖成為世界霸權，這是他們制訂了目標想要做的事，而且目前正在取得成功。」

自由之家主席阿布拉莫維茲說：「拜登政府必須將推進民主與打擊威權主義置於外交政策和國家安全戰略的中心地位。」

《扭轉趨勢：美國支持民主與應對威權主義戰略》報告提出了七大戰略並數十項建議，包括呼籲拜登政府建立首個國家民主戰略，將支持民主和反威權主義提升至美國對外政策和國家安全戰略的核心地位，加強和構建新的國際民主聯盟，增加對自由公平選舉、獨立媒體和公民社會這些民主社會支柱的投入。並提議白宮組建一個國家民主委員會，由總統的副國家安全顧問和國內政策委員會的副主任聯合領導。

(中時 )