2021年4月13日下午，由時報金犢獎主辦、海南省海口經濟學院華都影視學院承辦的第三十屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會海口經濟學院華都影視學院舉行。本次活動金犢獎攜業界創意“大牛”及知名品牌與高校師生面對面，交流業界經驗和精彩創意。出席本次活動的嘉賓有：

海口經濟學院華都影視學院院長 周石星

海口經濟學院華都影視學院執行院長 黨總支書記 党白潔

海口經濟學院華都影視學院副院長 張慧鑫

海口經濟學院華都影視學院團委書記 黨委副書記 於光磊

北京靈銳互動聯合創始人/時報金犢獎評審委員 劉繹源

旺旺中時文化傳媒/金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

以及海南省周邊院校300多名師生們

海口經濟學院華都影視學院院長周石星代表海口經濟學院對遠道而來的組委會嘉賓、老師和同學們表示感謝和歡迎，對金犢獎組委會將時報金犢獎海南站分享會安排在海口經濟學院的這份信任和友誼表示感謝！對金犢迎來三十年表示祝賀！致辭中，他還特別解讀了“三十而立”的意義。對金犢而言，三十而立，即“立功、立言、立德”。金犢三十年來，向企業、向社會輸送了大量的人才和創意，這是“立功”；金犢獎召集的作品，就是用創意語言傳播文化、傳達價值、傳送科技和社會發展的最新知識，這是“立言”；造平臺、育良才，成為中華文化輸出和交流的國際視窗，這是“立德”，這是功德無量的事業！

旺旺中時文化傳媒/金犢獎組委會代表張厚煒先生用鼓勵的方式來激發同學們的創作熱情，在活動中也詳細的介紹了金犢三十年各項精彩活動：「經典三十,百座金犢校園創意展」、「金犢之星光燦爛」「群星共創賀金犢」「第30屆時報金犢獎國際競賽」「時報世界華文創意大會」等，邀請在場的每一位師生與全球創意青年及各界人士共襄盛會。

金犢獎組委會為學校贈予了感謝狀，並為致力於推動兩岸文化交流的各院校推廣老師頒发了證書，以表達最誠摯的感謝。(圖/時報金犢獎組委會提供)

本次活動現場發佈了2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團、掌閱科技股份有限公司、永和豆漿、財團法人旺旺文教基金會、台南學甲慈濟宮、南寧昆侖關戰役遺址保護管理委員會、南寧昆侖關文化旅遊有限公司、冀台經濟文化交流協會、台南大天后宮等，各單位紛紛展示了今年為同學們準備的創作主題。現場同學們通過命題影片，深入的瞭解到每項創作主題的創作重點。

時報金犢獎組委會。(圖/時報金犢獎組委會提供)

2021年，正值金犢獎三十年，秉承培養更多青年創意人才，金犢獎在本次活動中舉辦了「經典三十,百座金犢校園創意展」通過百餘件歷屆金獎作品的展出，同學們如同走進了創意的時間長廊，收穫了30年間的優秀廣告創意歷程及精彩案例，更加對專業學習，未來的職業方向有了更清晰的目標。

時報金犢獎組委會。(圖/時報金犢獎組委會提供)

本次活動還特別邀請了北京靈銳互動聯合創始人/時報金犢獎評審委員劉繹源先生，與師生們分享了主題為《鮮》的創意講座。創意講師通過對新鮮的視角、新鮮的表達、新鮮的邏輯緊抓青年學生的眼球，同學們被各種奇思妙想的經驗廣告作品衝擊思維。通過豐富的案例，讓學生理解創意的精髓、方法以及好創意的層次。

會後，同學們意猶未盡，與創意講師繼續在教室中進行了近兩個小時的深入交流，老師通過用自己學生時代到從業多年的一路經驗，讓同學們更加有信心學好自己的專業。

時報金犢獎組委會。(圖/時報金犢獎組委會提供)

本次時報金犢獎全球創意分享會為海南省師生們開啟了一場精彩的創意盛宴，同時也讓更多的學子們感受到了創意的偉大和魅力，點燃了同學們對於創意行業的熱切嚮往。同時，創意大師精彩的創意見解，大牌雲集的豐厚創意資源，也開拓了同學們的眼界，促進了全球創意人才的交流與合作。

牛氣沖天，犢當一面！2021年，新的創意征程已然開啟，30而立，讓我們共同期待新一代創意金小牛的精彩不凡！

(中時新聞網)