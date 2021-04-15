【愛傳媒楊秉儒專欄】很少看到霸氣小英會用如此語氣懇求支援的，看來這次真的被打得很痛。在開砲之前，先提供三個數據讓各位參考：2014年「高雄氣爆」，32人殞命，全國善心捐款計約46億。

2015年「八仙塵爆」，15人殞命，全國善心捐款計約18億。「2021年台鐵408次太魯閣號事故」，49人殞命，衛福部官方募款專戶截至4月14日計捐約9.6億。

這片土地上的人民其實很有愛心與善心的。可是，這數字背後隱藏了什麼樣的意義？請蔡英文與民進黨政府自己去想一想。（其實也沒太大指望你們會真的反省了。）

言歸正傳。衛福部截至目前為止所募得的款項約9.6億，會直接撥給罹難者家屬的只有3.2億（還不知道是不是真的會給喔！）剩餘的6.4億則使用在家屬後續的醫療、教育、心理重建、法律扶助等等。

看起來一切都很合理，但各位有沒有這樣的疑問：「這些不是本來就應該是政府應該要做的事嗎？」「如果今天政府沒有發動民眾捐款，是不是就不打算做這些事了？」

不是說反對政府給予受難者家屬這些後續的協助，這些後續協助絕對該做，也需要邀集全國各社福機構、慈善團體以及社會大眾共襄盛舉。

但是，「本來就是政府該做的事」跟「用民眾捐給罹難受害者的善款做政府本來就該做的事」，這完全是兩種不能等量齊觀的概念。

這是人禍，不是天災，而且，與「八仙塵爆」、「高雄氣爆」不同的是，「2021年台鐵408次太魯閣號事故」，中央政府還有一定比例的疏失責任。

所以打從一開始由政府出面號召民眾捐款，這整件事就已經很詭異；台鐵是由政府經營，應先釐清台鐵賠償責任，政府目前列舉的善款運用項目，包括心理重建、教育資助、生活扶助等，全都是台鐵應該要負責賠償的範圍；在還沒釐清責任歸屬之前，就急著想拿民眾善心捐款來幫政府擦屁股，實在令人匪夷所思。

民進黨政府明明就是一個強硬開放萊豬就能豪氣砸百億補助豬農的政府，為什麼這次是本來就該你負的責任，卻好意思叫大家捐錢，要用人民的善心買單？

而且，政府帶頭登高一呼，固然可以吸引不少民間企業響應捐款，起帶頭作用；但是企業捐款給政府可100%抵稅，還可以建立企業形象（搞好跟公部門的關係），但捐給民間社福、慈善團體卻只有10%可抵稅，這不但造成極不公平的現象，也會連帶排擠小型非營利之民間社福、慈善團體募款，今年的「募款寒冬」恐怕將提早來臨。

還記得當年「紅十字會專法」是怎樣被民進黨搞掉的嗎？民進黨立法委員與支持者們說：「善款給紅十字會，主要是為了救濟災民，他卻還要拿大概15%（實際上是1%左右）當行政費用，沒有專款專用，該死！」

這次民進黨政府收到的9.6億善款，只有1/3（約3.2億）是順著捐款人的本意直接發給罹難者家屬，其他的6.4億，將依循我們都懂的「高雄氣爆模式」使用。

這其中各種看似合理的用途，例如那個「法律扶助」、「專案核准」，只要回頭看看當初「高雄氣爆」的爭議，你就知道魔鬼其實就藏在細節裡。

更甚者的就是高雄市政府還拿民眾捐款去搞所謂的「出國考察（旅遊）」，搞了個不知所謂的「裝置藝術紀念公園」。

所以說，不要老愛講我們一天到晚在質疑民進黨政府，問題是這個民進黨政府就搞出太多不良紀錄了，你是要我們怎麼相信？

民進黨的執政能力，已經喪失人民的信任了，毫無誠信的國家是沒有未來可言的，百姓們自求多福吧！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)