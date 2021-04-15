【愛傳媒黃珊珊專欄】有關台北市勞動局裁罰某銀行有關不給員工婚假，我真的有些傻眼，這也就是政府需要被監督，要建立成熟的公民社會原因之所在。

我讀法律也當律師，但我二十多年來最討厭「法匠」，因為太多法官或公務員只死守著法律，讓很多民眾受到傷害，所以我從政的初衷，就是希望百姓不要再因為不懂法律受到傷害，尤其是食古不化的官僚！

我22歲當律師，28歲當議員，前前後後從事義務法律服務共27年，就是每天在處理這類事務，有些民眾真的是違法該罰，有些是真的因為公務員不敢擔當，先罰了再說，讓民眾再去訴願就好，這也是我以前當議員幾乎每天跟市政府辯論的內容！

很多事情需要依法行政，但是依法行政還是有很多原則，這個案例就很明顯是那個員工故意利用婚假，想要從中得利，顯然違反誠實信用原則，銀行只給一次婚假，勞動局完全沒有考慮這種權力濫用的脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，是會傷害人民對於政府的信任！

法律是為人民存在的，不是被人利用得利或傷害他人的，依法行政當然重要，但是死守法規不知變通，才是真正的災難！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)