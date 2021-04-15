【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌4月14日又無公開行程，持續神隱到了第9天，不敢出來面對媒體。

他真是有史以來最輕鬆的行政院長，沒事就做做梗圖宣傳自己，有事就躲起來不出面。大家不妨來猜猜看，蘇貞昌會躲到什麼時候？

面對國人疑問，蘇貞昌一律指派發言人羅秉成說明，但羅秉成這防火牆做的實在很不稱職，問題說明的漏洞百出，只會玩數字遊戲，反而更讓人覺得蘇貞昌是心虛不敢出面，真是一個提油救火的豬隊友。

羅秉成說蘇貞昌非常關心台鐵安全與服務品質，理由是因為蘇對於鐵路大型建設金額，核定總額超過2200億元，這理由簡直笑掉大家大牙。

首先，外界質疑的是蘇貞昌對於改造台鐵組織文化的不重視，沒有改革決心，結果行政院居然說「我有花錢所以我重視」，一副員外心態。

試想，假設有父母沒時間照顧小孩，遇到狀況就是拿錢出來，這就能證明這父母關心小孩嗎？

再者，羅秉成提到的2200億元，裡面光是桃園鐵路地下化工程就佔了1047.9億元，其他則包括鐵路立體化、鐵路高架化、雙軌電氣化等工程，這些跟提升台鐵安全、改變台鐵組織文化，有什麼關係？

之前羅秉成面對外界質疑，蘇貞昌沒有核定台鐵總體檢報告一事，也是大玩數字遊戲，說檢討報告中的144需改善事項，已完成109項，結果被踢爆部分事項，未做完就解列；而台鐵應成立跨部會委員會，也根本沒成立。

花錢當然容易，但面對較費心的台鐵改造問題，蘇貞昌就不願花心力解決，現在還派發言人用數字來欺騙社會大眾，想各種理由自圓其說。

只是當數字被戳破後，就更加證明蘇貞昌現在只想推卸責任，不如趕快自己出來面對吧。

4月15日第10天了，蘇貞昌會出現嗎？

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)