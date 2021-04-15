中天美女主播鄭亦真過去因邊吃漢堡、邊播報新聞，率真舉動讓她爆紅，鄭亦真還因此被網封為「漢堡姐姐」，她也大方自稱是「漢堡主播」，親民的鄭亦真平時樂於在網上分享生活大小事，而她昨則（14日）大方頂素顏敷臉，真實顏值全都露。

鄭亦真昨深夜在臉書曬出敷臉影片，頂著素顏入鏡的她，大方展示法令紋和笑紋，鄭亦真看了自己的魚尾紋還直呼：「好明顯喔，好可怕」，而鄭亦真敷完臉後，也大方對著鏡頭露出整張臉，大秀白皙Q嫩美肌。

鄭亦真大方頂素顏敷臉，白嫩美肌超不科學。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

儘管鄭亦真發文自嘲：「素顏敷臉，誰給的勇氣」，不過她也不忘發文問：「我還好吧！大家覺得有差很多嗎 #好歹我勤敷臉 #保養不能偷懶」，鄭亦真素顏敷臉影片也釣出主播邱薇而大讚：「好美哦」，粉絲也直呼：「亦真素顏反而年輕！那（哪）有女生故意擠縐（皺）紋給大家看」、「堡主素顏還是粉美」、「太誇張了素顏更美」、「很美喔！皮膚真的很好」。

鄭亦真平時樂於在臉書粉絲團分享工作和生活大小事，擁有凍齡顏值和姣好身材的她，也不吝嗇曬穿搭和自拍美照，鄭亦真過去也曾穿上旗袍，俏皮扮成電玩人物「春麗」，鄭亦真可愛又火辣的模樣讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。而隨著中天新聞轉戰新媒體之後，鄭亦真則坦言，其實壓力是不增反減，不過鄭亦真仍積極找出亮點「轉戰網路後，一定都是最新內容，現在講滿講飽，反而要準備更多料」。

(中時新聞網)