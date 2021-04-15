警方遂將老翁載回派出所休息。（警方提供）

台中市警六分局西屯派出所警員吳晉菖、廖文平，日前凌晨巡邏時，3時許接獲報案於西屯區崇義街上有1位老翁疑似路倒，警方到場確認他為失蹤人口，遂協助聯繫家屬助他返家。

警方指出，報案人向警表示，在深夜時段見到老翁1個人步履蹣跚地在馬路上徘徊，上前問他問題都不回答，擔心他的狀況，所以向警方求助。員警到場時，看到他彎著身子呆坐在旁，且眼神渙散，詢問年籍資料、家屬聯絡電話或現住地等相關問題。

警方表示，77歲的賴姓老翁僅能說出自己姓名，後來警方靈機一動，想起數個小時前，有1位婦女到派出所報案家人失蹤，員警發現該老翁的姓名與穿著特徵都相符，再進一步查詢確認他為該失蹤人口，警方遂將老翁載回派出所休息。

老翁家屬到派出所時說，父親患有重病，已經住院一段時間，最近才剛出院，但不知道什麼原因突然從家裡外出，手機也沒帶在身上，家屬在附近其常去的地方都遍尋不著，最後幸好有熱心民眾及警方的協助，才讓老翁平安返家，這才放下心中大石頭。

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(中時 )