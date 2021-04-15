高雄亞灣正由高市府積極推動產業轉型，而多年未開發的亞灣地主，將由中石化首創先例，在5月19日公開標售3,200坪住宅用地，而中石化在亞灣擁有4.8萬坪的土地，除了出租法商迪卡儂4,000坪，加上此次標售的3,200坪，還剩下40,800坪，初期將先以出租為主，吸引大型廠商進駐。

中石化15日表示，14日召開的董事會決議，將委託戴德梁行5月19日公開標售高雄亞灣區3筆土地，面積分別為1,385.78坪、1,358.99坪、以及454.93坪，其中，前2筆使用分區為「特貿六」、後者為「商四」。

這三筆土地，都是可以純蓋住宅，454.93坪的「商四」土地則帶有建照。

中石化表示，高雄市政府為促進經濟發展，積極推動產業轉型，致力在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT創新園區」，亞灣區已成為市場矚目焦點，同步帶動整體亞灣區不動產市場大幅成長。

中石化指出，公司在審慎評估後，因應亞灣區開發計畫，決定提早佈局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，釋出的土地將可廣邀開發商加入，共同參與及加速亞灣區發展。

中石化說，扣除5月19日公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有的土地，區位精華，有利於未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展，共創亞洲新灣區嶄新風貌。

據了解，中石化在亞灣擁有4.8萬坪的土地，除了出租法商迪卡儂4,000坪，加上此次標售的3,200坪，還剩下40,800坪。

(工商 )