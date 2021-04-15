為強化港埠產業與校園實務教學接軌，縮短學校教育與業界人才需求之距離，臺灣港務公司基隆港務分公司辦理「港埠海洋探索學習列車」公益活動，至今已辦理3個場次，逾140名來自大專院校師生參與，港方表示未來還會持續辦理相關活動。

臺灣四面環海，具有航運地理區位發展優勢，港埠發展對於臺灣經貿發展扮演重要角色。為使師生們更了解港務公司管轄範圍及業務執行成果，活動內容除觀賞臺灣港務公司業務概況DVD簡介外，也安排業務交流討論、趣味問答及參訪基隆港東岸旅運大樓，活動時間為一小時半。此外，活動過程中，也發現到學生對於港口船隻、碼頭裝卸貨作業、旅客通關流程等皆非常感興趣，紛紛舉手提問，透過同仁詳細解說及實務作業走訪，均感獲益良多。

基隆港務分公司表示，本次活動非常有意義，透過現場解說實境體驗旅運通關，讓學生們充分瞭解港務公司業務情形及運作方式；更希望藉由本次活動除了提供對於航港相關產業感興趣的學生們更多專業知識外，也啟發更多學生們對於海洋方面的興趣，孕育出更多的航運傑出人才。

(工商 )