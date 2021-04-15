搶母親節孝親商機，凱達大飯店推出母親節蛋糕與孝親桌宴提供選擇，推出「馨滿意足」7吋紅心芭樂慕斯蛋糕，原價1,080元，5月2日前預訂早鳥可享8折優惠。節5月9日當天推出的「養顏補身孝親桌宴」，六人桌菜每桌7,200元+10%、十人桌菜每桌12,000元+10%，即日起開放預訂，4月30日前預訂可享早鳥9折優惠，預訂十人桌菜，每桌再贈自助餐廳餐券1張。

凱達飯店「馨滿意足」7吋紅心芭樂慕斯蛋糕，以法式甜點特色為設計主軸，將紅心芭樂與覆盆子甘納許交織出酸甜內餡，並以自製巧克力脆餅增添口感，層層堆疊打造豐富的法式味覺饗宴，頂部採用新鮮水果、花朵點綴，好似一座被人細心呵護的小花園，藉此感念母親對兒女從小到大的照顧。「馨滿意足」紅心芭樂慕斯蛋糕暖心開賣，每個售價1,080元，5月2日前預訂可享8折早鳥優惠。

凱達飯店中式桌菜「養顏補身孝親桌宴」，提供六人桌菜及十人桌菜滿足大小家庭需求，專案可享果汁無限暢飲，品嚐主廚量身打造的精選桌菜，有前菜六品盤、新鮮時蔬、豪華美饌等15道精選料理，其中「金銀蒜蒸龍蝦」以秘製蒜汁淋上肉質飽滿的龍蝦，蒸煮得恰到好處，肉質鮮甜彈牙；「三鮮燕玉沙鍋煲」選用含豐富膠質的海參及豬蹄筋，以及手工製作的福州肉燕，咬下去Q彈無比，暖呼呼的砂鍋料理讓媽媽養顏美容又補身體，也滿足全家人的味蕾，六人桌菜每桌7,200元+10%，十人桌菜每桌12,000元+10%，4月30日前預訂還可享9折優惠，預訂十人桌菜，每桌再贈百宴自助餐廳平日午餐餐券1張。5月9日中午12:30準時開席。

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