NVIDIA (輝達) 與瑞士國家超級運算中心 (CSCS) 及慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise，HPE) 今天共同宣布，三方將攜手打造有望成為全球最強大的人工智慧 (AI) 超級電腦。

預計將於 2023 年上線的「Alps」系統基礎設施，將取代 CSCS 現有的 Piz Daint 超級電腦，並作為一套開放給瑞士及全球各地眾多研究人員使用的通用系統。

這台超級電腦將推動氣候與天氣、材料科學、天體物理學、計算流體動力學、生命科學、分子動力學、量子化學、粒子物理學，以及經濟和社會科學等領域的研究，並取得突破性的進展。

HPE 將採用全新的 HPE Cray EX 超級電腦產品線來打造 Alps 超級電腦，此產品線為從零開始設計的新一代高效能運算 (HPC) 架構，藉此有效地從不斷增加的海量複雜資料中取得深入見解。它採用 HPE Cray 軟體堆疊以提供軟體定義的超級運算體驗，同時亦採用 NVIDIA HGX 超級運算平台，其中包括 NVIDIA GPU、NVIDIA HPC SDK，以及同樣於本週宣布、採用 Arm 架構的全新 NVIDIA Grace CPU。

借助 NVIDIA CPU 與 GPU 之間緊密結合的優勢，Alps 超級電腦能夠在短短兩天的時間內，訓練出全球最龐大的自然語言處理模型之一 GPT-3，較目前 MLPerf 基準測試中，領先全球的 NVIDIA 2.8 exaflops Selene 超級電腦快上七倍。

CSCS 的使用者將能夠把優異的 AI 運算效能，應用在眾多新興的科學研究領域上，而這些研究可以從自然語言理解中受益。舉例來說，像是分析與理解科學論文中可使用的海量知識，以及生成用於藥物研發的新分子。

CSCS 主任暨蘇黎世聯邦理工學院計算物理學家 Thomas Schulthess 表示，我們不只是單純購買一台新電腦。我們劃分多個擴增階段來改造電腦中心，使其成為一個服務導向的研究基礎設施，以實現科學領域的突破性成就。Alps 超級電腦將使用以雲端原生軟體架構為基礎的 HPE Cray EX 超級運算基礎架構，成為一個軟體定義的研究基礎設施，以及運用 NVIDIA 的全新 Grace CPU，將 AI 技術與經典的超級運算技術融合於強大的資料中心基礎設施。

HPE 總裁暨執行長 Antonio Neri 表示，HPE 長期以來持續與瑞士國家超級運算中心合作，推進高效能運算技術並加速一系列的科學研究發展。我們很榮幸能夠協助設計如此強大的全新系統，延續雙方的合作關係，並進一步推動瑞士國家超級運算中心的使命。有了如此強大的工具，瑞士國家超級運算中心將能從大量的資料中取得新的見解，推動我們的世界取得突破性的進展。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，當今巨大的科學挑戰需要新型的超級電腦來推動新的發現。利用我們為大規模 AI 及高效能運算所設計的全新 Grace CPU，瑞士國家超級運算中心與 NVIDIA 將合力開闢一條嶄新的道路，打造一個世界級、基於 Arm 架構的超級運算基礎設施，讓頂尖的科學家們能夠將強大的 AI 技術應用在改變世界的研究。

(工商 )