大陸網紅項思醒最近風光和富二代訂婚，卻遭張姓男友爆料，項思醒和他同居了長達2年半時間，2人根本沒有分手，女方還在交往期間數度出軌約砲，並附上對話截圖，消息一出，立刻在網路上掀起熱烈討論，對此，項思醒也回應，「全部都不屬實！」

項思醒上月在浙江台州方遠大飯店訂婚，張男的友人恰好在婚禮現場，驚覺事態不對立刻通知張男，張男便打電話詢問項思醒此事，女方宣稱自己是在「給朋友當伴娘」，張男又打給項父表示，「叔叔你今天必須要把這個訂婚先取消掉，給我一個合理的解釋，不然我要鬧的。」電話卻遭掛斷。

項思醒被王思聰封為是情場高端玩家。(圖/翻攝自項思醒微博)

項思醒外型姣好、氣質出眾，周旋於多名男性之間。(圖/翻攝自項思醒微博)

張男氣得趕到婚宴現場，衝上舞台大喊，「項思醒，妳給我出來！我們在一起兩年半了，今天妳訂婚我都不知道，妳要給我個解釋！」卻遭數十名女方親友趕離現場，被帶到警局問話，項父還對他撂下狠話，「反正這件事就已經這樣了，沒辦法改變了，你看著辦吧！」

項思醒發文澄清，態度相當強硬。(圖/翻攝自項思醒微博)

張男心灰意冷表示，2人從2018年開始交往，他動用所有資源將項思醒捧紅，前後花費超過200萬元人民幣（約882萬元台幣），「我真的好傻好天真！」消息曝光後，項思醒遭輿論撻伐，本人卻在微博堅決否認到底，指造謠的人已經遭警方逮捕，「和一坨屎的較量只會讓事件發酵地更惡臭，我將全程以法律的武器保護自己。」

(中時新聞網)