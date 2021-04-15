證交所今（15）日於公開資訊觀測站公司治理專區之董監酬金資訊公告各上市公司揭露的第一階董監酬金，在董事酬金方面，中信金（2891）、台積電（2330）、國巨（2327）分居前三名，平均每位董事酬金都超過5,000萬元，前10高都在2,000萬元以上，此次更爆出大黑馬-貨櫃三雄之一的萬海（2615）以2,262.7萬元居第9名。

依照證交所公告，中信金、台積電、國巨、大立光、統一、元大金、和泰車、台新金、萬海、開發金居109年第一階發布的平均每位董事酬金前十高，各以5,794.66萬元、5,489.08萬元、5,156.82萬元、3,389.85萬元、2,885.99萬元、2,840.29萬元、2,506.24萬元、2,338.22萬元、2,262.70萬元、2,214.52萬元。

這前10高的公司中，除了冠軍為金控股奪下之外，共有4家金控名列前十高，仍是高董事酬金的贏家，另傳產股去年豐收，共有3家入列，台股雙王也並列在前五高之列，電子股共有3檔。

證交所表示，4月15日於公開資訊觀測站公司治理專區之董監酬金資訊，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報109年度董事及監察人酬金支領情形、合理性說明及其他相關資訊。投資大眾可進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

證交所表示，除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司109年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於此次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，此次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在111年1月底公布。

(工商 )