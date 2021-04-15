壹電視主播李美萱，去年和藉由「交友軟體」認識的老公結婚，，並大方公開結婚誓言：「我肖想這個位置很久了」，真性情的作風累積一票粉絲，經常透過社群網路與粉絲分享日常的她，在臉書曬出了自己與媽祖「撞臉」的對比照，笑稱：「原來我也有明星臉的一天」。

李美萱昨（14日）表示有網友留言看到一尊和她極為神似的媽祖神像，接著曬出自己與媽祖的對比照，只見兩人微微上揚的嘴角，及一雙眼睛的形狀都極為神似，甚至連額頭前的一片瀏海都極為相似，隨後透露把照片傳給媽媽看，媽媽看完也大笑說有像，不禁笑稱：「原來我也有明星臉的一天。」接著反問網友：「你們覺得呢？」

網友留言 說看到神似我的媽祖神像 今天給媽媽看 媽媽大笑說有像 你們覺得呢？ 實在太有趣了 原來我也有明星臉的一天(≧▽≦) 📎更多照片在IG：sharonlee10006 大家來Say Hi吧！ 由李美萱發佈於 2021年4月13日 星期二

對此，網友紛紛留言：「即然您倆長得像，那不如妳來當媽祖娘娘的乩身好嗎？我覺得氣質挺適合的耶」、「這個神像雕刻師是不是很崇拜妳~~真的像極了」、「妳的頭髮若跟媽祖在同一邊會更像」、「你要像媽祖那樣嘟嘴起來更像」、「根本就是壹電視媽祖」，獲得網友一面倒的認同。

壹電視美女主播李美萱去年底結婚，由於和老公認識是靠交友軟體，透露網路交友找真愛不是不可能，至於是哪款APP不重要，最主要還是自己的心態，但也呼籲交友軟體上什麼人都有，首先要進一步篩選，只要察覺到不對頻，就會直接放手，不過最重要的是注意安全保護自己。

(中時新聞網)