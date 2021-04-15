台灣不少庶民美食，深受外國人喜愛，因此許多業者都會推出雙語菜單。近日一名網友分享，在小吃店發現一位外國人對著菜單不斷自言自語，接著放聲大笑，他好奇地接過菜單後傻眼，只見每個菜色都被翻成英文，例如焢肉飯被直譯成「Control meat and lunch」，貼文曝光後，上千網友嘴角失守，「拜託！不要這樣玩外國人」。

原PO昨（14）日於臉書社團《路上觀察學院》表示，在一間小吃店裡買晚餐時，恰好發現一名外國人拿著菜單不斷地喃喃自語，接著笑到不能自己，甚至被一旁的台灣友人看不去，直接強行拉離現場，令他相當好奇「菜單怎麼了嗎？」

菜單下方的英文翻譯，吸引上千網友朝聖。（圖／翻攝自路上觀察學院）

原PO順手接過菜單才發現，上頭每一道菜下方都有英文翻譯，包括國民小吃滷肉飯被翻成「Lu Meat Rice」、焢肉飯是「Control meat and lunch」、下水湯則是「under the water soup」、嘴邊肉也被直譯為「Mouth Meat」等，他看完也忍不住說「這張菜單能吐槽的地方也太多了吧」。

貼文曝光後，吸引上千網友熱烈討論，分享數逾800多則，不少人搞笑回應，「快笑死，每個都直接翻譯」、「在哪裡想朝聖」、「讓我激起想吃 Control肉飯的慾望了」、「不要整外國人啦」、「好笑到不知道該從哪開始吐槽」、「滷肉最好是Lu meat啦」、「誰快來把我也拉走，我嘴角也失守了」。

(中時新聞網)