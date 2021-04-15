苗栗縣頭份市自強路1處棋牌社，表面以牌友聯誼、訓練腦力為掩護，實則疑掛羊頭賣狗肉，暗中在臉書招募會員來打賭博麻將，頭份警分局前晚前往掃蕩，當場查扣11桌電動麻將桌、14名賭客、會員帳冊、賭資及抽頭金6萬4630元，全案並依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，鑑於近來各地有棋牌社以合法掩護非法賭博情形，頭份警分局自今年初即針對轄內疑似賭博場所加強蒐證、監控，其中位於頭份市自強路1處「棋牌社」，疑似涉嫌掛羊頭賣狗肉方式從事非法賭博情事，警方隨即責成立專案小組，由苗栗地檢署檢察官指揮深入監控。

苗栗縣頭份市自強路1處「棋牌社」，疑掛羊頭賣狗肉，暗中經營賭博麻將場，前晚被警方一舉查獲。（苗栗警分局提供／陳育賢新竹傳真

苗栗縣頭份市自強路1處「棋牌社」，疑掛羊頭賣狗肉，暗中經營賭博麻將場，前晚被警方一舉查獲。（苗栗警分局提供／陳育賢新竹傳真

經1個多月積極執行網路巡邏、監看，前天晚間見時機成熟，持搜索票前往搜索，當場查獲張姓負責人以棋牌社為幌子，實際經營抽頭的麻將賭場，現場計有11桌電動麻將桌、14名賭客，另還查扣會員帳冊、賭資及抽頭金新台幣6,4630元、監視器主機、電腦主機、籌碼70萬餘元，經詢問後在場賭客都坦承賭博行為。

警方指出，經查該棋牌社是於去年12月底開始營業，以點數卡換現金、點數卡當現金對賭，且收取茶水費、入場費、樂捐箱代替抽頭金，並透過網路、臉書招攬各地的會員前來賭博，短短3個月就已累積會員約300人，初估月收入達新台幣百萬餘元。

而不法經營者透過合法申請商業登記的營利手法，實則與營業項目不符而經營賭場獲取不法利益，有關此部分警方已將相關資料函報縣府裁罰。

(中時 )