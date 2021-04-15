台中市政府警察局第四分局黎明派出所，日前中午12時許接獲民眾報案，稱在南屯區五權西路二段見一位老婦人疑似身體不適蹲坐在地。巡邏員警賴志福、陳郁仁立即趕赴現場，發現一名老婦人蹲在路旁且臉色發白，趕緊上前將老婦人攙扶至陰涼處休息，後續聯繫家屬接回家照顧。

警方指出，當時巡佐賴志福發現83歲的蕭姓老婦，臉色發白、體力不支，趕緊攙扶老婦至附近商家陰涼處坐下，並提供飲水讓她稍事休息，耐心詢問是否有受傷或疾病等需就醫情形，經確認老婦身體狀況無虞後，與老婦閒聊得知其已年屆八旬。

當天上午欲徒步前往位於黎明路段女兒住家探望，沒想到路況不熟，不知不覺就迷失方向，也不好意思向路人或警察求助，因身體不適才會在路邊蹲坐休息。因老婦身上沒有攜帶證件，只得知其名，熱心的巡佐賴志福擔心任老婦自行離開恐會再次迷失，而且也要讓家屬知道老婦的狀況才能安心，便將老婦帶回派出所安置。

警方表示，所幸員警透過戶役政系統順利聯繫到老婦的兒子，兒子趕到派出所接回母親時表示，上午與母親有發生爭執，母親因而負氣離家，可能因為這樣迷路時才不好意思求助他人，沒有照顧好母親自己也有責任，回去會好好向母親道歉，相當感謝警方的熱心協助保護母親安全，才沒有讓母親發生危險。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者，需多給予關心陪伴並留意家人去向，出門時以手機或紙條表明去處，若家中長者有記憶力退化情形，可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方可以迅速聯繫上家屬，幫助走失者返家團圓。

(中時 )