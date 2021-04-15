宏致(3605)正式完成Genesis Technology USA, Inc.及Genesis Holding Company(以下兩者合併簡稱Genesis創世紀公司)之百分之百股權交割，預計4月起開始認列業績，宏致董事長袁万丁表示，今年合併營收可望突破百億元。

宏致於去年12月宣布以現金2690萬美元收購總部位於美國亞特蘭大，與美國當地網通客戶良好的Genesis，此項收購案於4月14日完成交割，Genesis創世紀公司正式成為宏致子公司。

宏致表示，Genesis創世紀公司加入宏致集團後，宏致電子的產品應用範圍除筆記型電腦、消費電子週邊、手持式行動通訊裝置、汽車電子、雲端伺服器、工業產業等高階精密連接器、極細同軸線連接線組、電子連接線組及各式電子零組件外，亦包括機上盒(Set Top Box)、纜線數據機(Cable modem)及網通(Telecom)產品，可滿足客戶多元化需求，具備提供更全面性的完整解決方案能力。

宏致鎖定「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」領域布局，陸續透過併購公司強化產品線，以成為提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過10年的耕耘，成果可望自今年展現，加上合併Genesis效益，讓宏致樂觀看待今年營運。

宏致表示，此次完成Genesis股權交易後，宏致電子將成為Genesis創世紀公司之唯一法人股東，未來Genesis創世紀公司仍將繼續存續經營，不會因此消滅，且Genesis創世紀公司的主要經營團隊將維持不變，以確保Genesis創世紀公司營運可無縫接軌，公司目標是兩年內Genesis年營收能夠達到30億元，毛利率及獲利能力亦可進一步提升。

受惠於遠距生活相關需求持續暢旺，宏致今年第1季合併營收為23.03億元，年成長44.9%，隨著Genesis開始併入營收，且各產品線出貨穩定放量，袁万丁表示，今年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，毛利率及獲利也會遠優於去年。

(時報資訊)