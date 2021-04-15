全球電源管理及散熱解決方案廠-台達電(2308)Breez全系列換氣扇節能效益出色，2020年在全美提供的直流無刷馬達換氣扇總計為客戶節省超過3200萬度電的能源，相當於16288噸的碳排放量，獲美國國家環境保護局肯定，連續6年獲選為能源之星年度合作夥伴，並連續4年獲得傑出永續大獎。

台達Breez全系列皆採用直流無刷馬達技術，具備照明功能的系列機種，均以LED照明以優化能源使用效率，目前已有90款換氣扇通過能源之星認證，部分產品甚至超出能源之星認證標準337%。

再者，台達BreezSignature、BreezElite系列30款換氣扇新品更符合「2020能源之星最高效率(ENERGY STARR Most Efficient 2020)」，隨著美國建築標準對能源效率的要求日趨嚴格，台達Breez換氣扇在公寓住宅、飯店等各式建築物中也大受歡迎。

台達電表示，傑出永續獎是能源之星獎項的最高榮譽，台達能四度獲此殊榮，顯示台達Breez室內空氣品質(Indoor Air Quality)方案高效節能的優勢已深獲認同，產品最高甚至超出能源之星認證標準337%，在2020年，台達在全美提供的直流無刷馬達換氣扇，相較一般交流馬達產品，總計為客戶節省了超過3,200萬度電的能源，相當於16288噸的碳排放量。

終端客戶需求暢旺，且原物料供應穩定，台達電第1季營運在淡季中交出旺季成績，3月合併營收為270.26億元，月增32.8%，年成長28.2%，創下單月歷史新高，累計1到3月合併營業收入為724.85億元，年成長30.2%，為歷年同期新高；台達電預估，第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。

(時報資訊)