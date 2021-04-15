我國籍「金滿 1號」去年9月載運35名越南偷渡犯在墾丁海域搶灘時遭海巡攔獲，未料船東仍死性不改，更換為無前科的船長與船員後，仍繼續當起人蛇集團交通船，14日凌晨載運26名越南偷渡客企圖偷渡上岸時，遭到海巡署於高雄外海7海浬處攔截查獲。

人蛇漁船載26名越南偷渡客企圖搶灘遭逮。(海巡署提供)

高雄查緝隊表示，我國籍「金滿1號」去(109)年 9 月載運35名越南偷渡犯在墾丁海域搶灘時遭海巡攔獲，該集團再次更換為無前科船長船員駕船，以為能躲過海巡法眼，未料海巡早運用大數據分析精準掌握，並通報第七、八巡防區進行勤務統合，調派 3 艘巡防艇進行攔截圍捕與岸際兵力埋伏。

金滿一號去年9月才載運35名偷渡客遭查獲，今年又更換船長繼續犯案。(海巡署提供)

海巡運用偵巡犬上船，詳查是否夾帶違禁物品。(海巡署提供)

海巡署並運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺針對漁船密艙清查，即時攔阻漁船載運偷渡犯闖關入境可能造成的防疫破口；另為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組均全程配戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，並依外籍人士入境規範管制14日進行安置確認體況，後續將依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

海巡署偵防分署高雄查緝隊日前接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來臺，於 110 年 4 月 14 日會同宜蘭、澎湖、臺東、雲林、北門、台南、鳳山、屏東查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊、第一一岸巡隊、移民署屏東專勤隊、屏東縣警察局恆春分局及高雄市政府警察局苓雅分局等單位，在第七、八巡防區協力統合下，於高雄外海約 7 浬處查獲國籍「金 滿 1 號」漁船載運 9 女 17 男共 26名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境，全案依違反入出國及移民法移高雄地方檢察署偵辦。

不法偷渡集團為牟賺暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南偷渡犯入境，嚴重造成國內防疫壓力，偵防分署高雄查緝隊呼籲，海巡為展現防疫決心，有效打擊不法偷渡集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安及防疫工作盡一份心力。

(中時新聞網)