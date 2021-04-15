何孟遠是第二季《全明星運動會》的紅隊隊員。（翻攝何孟遠臉書）

謝采紋（采子）14日被爆搶閏蜜何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，且兩人親蜜對話私訊流出，消息傳出後令人嘩然；新聞爆發後，采子與何孟遠完全噤聲、彷彿不關已事，對於媒體訊問一概不回應，形同默認劈腿偷吃情事，許多粉絲網友難以接受兩人行為逾越道德倫理，湧進采子的社群網站憤怒留言，要求兩人退賽《全明星運動會》；對此，節目製作方「好看娛樂」副總經理王貞妮今回應：「比賽會繼續進行，謝謝網友指教，藝人個人行為，我們這兩天會找經紀公司開會，請各自經紀公司多加看管約束。對製作單位來說，運動賽事歸運動賽事，藝人私德先請經紀公司處理。」據了解，采子下周將有公開活動，屆時勢必躲不過媒體追問。

其實采子與何孟遠私下暗通款曲早有跡可尋，據悉，《全明星》開錄以來，身為紅隊隊員的何孟遠，不時會出現在藍隊的限時動態裡，紅隊隊員中唯有他經常如此，疑似與采子打得火熱。兩人劈腿戀昨爆出至今毫無回應也沒有否認，身為公眾人物行為舉止有待議論，不少看不下去的粉絲網友群起留言，要求采子端正私生活，別因此拖累開播以來形象清新的《全明星運動會》，「讓妳上全明星不是要妳搞男女關係」、「跟何一起退出節目吧，儘管妳表現很好」、「為了節目希望妳退出」。

(中時 )