虛擬貨幣交易平台Coinbase周三在美掛牌上市，交易首日漲幅逾30%表現不俗。然而聯準會主席Jerome Powell卻相當不以為然，被問及此事時大潑冷水，直呼虛擬貨幣是投機工具，未達到支付地位且與法定貨幣有極大差距。

Coinbase開盤價為381美元，盤中上沖下洗一度飆到429.54美元，隨後回落至310美元，盤末反彈回升，收在328.28美元，漲幅31.31%公司市值達858億美元，Coinbase雖未突破千億美元大關，但開盤首日表現並不算太差。

根據CNBC報導，Coinbase掛牌代表虛擬貨幣正式進入傳統金融體系，同時衝擊主流人士的價值觀，一向對虛擬貨幣持保留態度的Jerome Powell在Coinbase上市之際大潑冷水，直說：「虛擬貨幣確實是投機工具，並未達到支付地位，如同黃金一樣，是人類賦予黃金其他金屬所沒有的特殊價值。」

不僅Jerome Powell對虛擬貨幣存疑，美國財政部長Janet Yellen同樣大批虛擬貨幣是投機性資產，同時虛擬貨幣挖礦產生大量電力成本，無疑是一種效率極低的交易方式，很難被廣泛用於交易市場中。

虛擬貨幣明顯尚未被所有人接受，Coinbase創辦人Brian Armstrong在上市成功後發表感言，「現在只是開始，我們希望能更多人輕鬆了解使用虛擬貨幣的技術。」Coinbase自許成為一個親民的交易平台，只要用戶連結銀行帳戶就能進行操盤，官方強調Coinbase在100多國擁有3500萬以上的客戶，總交易量超過3200億美元。

(中時新聞網)