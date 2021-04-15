總統蔡英文接見陶德訪問團時致詞。(取自蔡英文臉書)

前聯邦參議員陶德(Christopher Dodd,D-CT)。(取自蔡英文臉書)

【LIVE直播】總統蔡英文接見美國前聯邦參議員陶德訪問團

美國拜登總統派遣前參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，並於今(15日)上午10時許到總統府與總統蔡英文會面。今晚並將由蔡總統作東，在官邸設宴，期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。

蔡英文總統今天接見美國總統拜登派遣資深訪團，期待台美儘速重啟TIFA對話，進一步強化雙邊經濟貿易夥伴關係，並在氣候變遷和打擊假訊息等議題上加強合作。近來中國大陸頻繁派遣機艦擾台，台灣也非常願意和美國等理念相近的國家共同守護印太區域的和平及穩定，並且阻止冒進及挑釁的行為。

蔡英文今天上午接見陶德、前副國務卿阿米塔吉、前副國務卿史坦伯格，以及美國國務院台灣協調處長白丹利等訪團成員。

蔡英文總統在致詞時表示，陶德率領的訪團是拜登政府上任3個月第一次派團訪問台灣，展現出雙方持續深化的夥伴關係，陶德是拜登總統信賴的友人，還有我們的老朋友阿米塔吉、史坦伯格，顯示出美國對台灣的支持。

她說，拜登總統在參選時就已表示要深化跟台灣的關係。從他上任以來，台美關係也持續穩定的發展，美國國務卿也曾公開表達美國對台灣的支持是堅若磐石，美國國務院上周宣布新的對台交往準則，上個月也簽署海巡工作小組了解備忘錄，都展現台美關係的實質進展。

蔡英文表示，在這次疫情當中，台灣努力守住防線，維持蓬勃的經濟活力，也讓台灣成為可信賴的經貿夥伴，在供應鏈的安全、輔助科技以及基礎建設等方面，台美雙方都已經展開更密切的合作，她期待台美能儘速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊經濟貿易夥伴關係。

拜登政府在氣候變遷議題上積極推動國際合作，蔡英文指出，台灣有決心推動減碳也全力發展綠色能源，相信這是台美雙方可以長期合作的重要議題。

借這個機會，她也感謝拜登政府多次重申台海和平、穩定的重要性，蔡英文強調，近來中國很頻繁派遣軍艦、軍機在台灣周邊海空域進行軍事活動，不僅改變印太地區的現狀，也威脅區域的和平穩定。台灣是積極貢獻國際社會的一份子，我們非常願意和理念相近的國家包括美國共同守護印太區域的和平及穩定，並且阻止冒進及挑釁的行為。

她說，國際間近年重視的認知戰，台灣在這部分，尤其在對假訊息的因應方面有相當的經驗。我們也期待在打擊假訊息上面，台美能夠延續合作，跟國際夥伴共同分享經驗，蔡英文也期待台美可以持續強化夥伴關係，創造更豐碩的合作成果。

(中時新聞網)