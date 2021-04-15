北醫大傳出想要入主康寧大學董事會，教育部長潘文忠今天表示，教育部已組成康寧大學董事會推選小組，目前正在討論推選方式，尚未接受外界報名角逐個人董事或群組董事，因此現在教育部沒有所謂「要掌握北醫大入主康寧董事會」的必要。

北醫大今年4月8日、9日分別舉行教師和學生公聽會，詢問師生對北醫大與康寧併校的建言並說明將於5月參與康寧董事甄選，今年8月進駐董事會，並在明年8月到後年8月間完成併校。校方還在公聽提出角逐康寧經營權的對手，包括中信金、敏實、崇越、一貫道等集團。

不過教育部長潘文忠表示，康寧大學因為遲遲無法籌措到租用台糖土地當校地的6000萬元租金，教育部依法向法院申請處理，法院最後解散了康寧大學董事會。

潘文忠說，教育部依《私校法》，目前已組成康寧大學董事會推選小組，成員包括康寧教師代表、學生代表、工會成員及學者專家等，他們已開過5次會，不斷在討論董事會的推舉方式，以對外公開徵才。

潘文忠說，康寧大學董事會推選小組目前還在運作當中，每次開完會都會公開推舉相關資訊。現在傳出北醫在校內召開入主北醫董事會說明會，那是個別學校對師生的諮詢，「教育部沒有所謂要去掌握瞭解」。

康寧大學董事會何時會開放外界角逐個人董事會群組董事？潘文忠說，推選小組目前還在討論中，一旦有決定就會對外公布。

(中時 )