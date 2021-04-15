國防部副部長張哲平上將今在立院備詢。呂昭隆翻攝

美國海軍日前於臉書放張美軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin，DDG-89）監控大陸航母「遼寧號」並排航行的照片，照片中，馬斯廷號艦長坐在椅上翹腳，目視監看遼寧號，引起各方關注，也有仁智互見的解釋。國防部副部長張哲平上午在立院表示，這是美方的認知作戰，代表美方有信心，對遼寧艦行動全程握。

此外，美國前參議員陶德應美國總統拜登要求率團訪台，張哲平說，此舉代表美對我堅定友誼與支持，這是事前規畫好的；至於中共的動作，張哲平說，中共在廣東畫設一塊禁航區，國防部研判是要演習。

(中時 )