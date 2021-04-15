美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少588.9萬桶，超出市場預期的減少288.9萬桶。汽油庫存增加30.9萬桶，少於市場預期的增加78.6萬桶。餾分油庫存減少208.3萬桶，而市場預期為增加97.1萬桶。上周美國汽油消費增加至890萬桶/日，創下8月來新高。

2.美國3月進口價格較2月上漲1.2%，超出市場預期的月漲1%。出口價格月漲2.1%，亦超出市場預期的上漲1%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌3.7%，較前一周的跌5.1%放緩。30年期固定抵押貸款利率為3.27%，較前一周的3.36%下滑。

4.周三美國公債殖利率雖然微升，但本周以來仍然下跌，未能反攻近期站上的高點，這削弱了美元的吸引力，周三尾盤ICE美元指數跌0.11%，報91.68，盤中一度跌至91.57，創下3月18日以來新低。

5.美國上周原油庫存減幅超出市場預期，以及國際能源總署（IEA）調升今年原油需求預測，受此激勵，周三紐約期油大漲2.97美元或4.9%，為每桶59.64美元。倫敦布蘭特期油收漲2.91美元或4.6%，報每桶66.58美元。

(時報資訊)