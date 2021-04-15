本月初台鐵太魯閣號發生重大工安事故，造成49死悲劇，事故發生以來，行政院長蘇貞昌除了在5日現身受訪後，尚未接受媒體採訪；美麗島電子報董事長吳子嘉昨表示，他在意外發生後就曾表示，蘇貞昌「非常幸運」，事故發生在行政院總質詢之後，而蘇在事件過後肯定會開始躲，果然他神隱至今；吳子嘉因此嘲諷蘇貞昌：沒見過這麼愛做官的。

藍營新北市議員葉元之最近持續關注蘇貞昌到哪去了？葉元之觀察到，蘇持續神隱進入第10天，在面對國人疑問時一律派出發言人羅秉成說明；葉元之直言蘇貞昌面對意外心虛不敢面對，痛批蘇是「沒事做梗圖，有事不出面，有史以來最輕鬆的行政院長」。

而吳子嘉早就預言蘇貞昌在事件過後一定會躲一段時間來避風頭，他昨(14)晚更在政論節目「關鍵時刻」中大笑，直言自己從沒見過這麼愛當官的人，平常從外太空談到行天宮，結果現在突然間神隱不見了，他從來沒看過中華民國有這麼愛當官的人！

吳子嘉的說法引發網友討論，該節目網站有人留言表示「寧願做大官，不願做大事」、「第一次看過重大意外，院長可以躲到這樣，創民國首例」、「太失職了」、「以為躲著就沒事嗎？蘇貞昌下台」、「不管蘇貞昌還是林佳龍都一樣，死撐，還不敢快滾下台」、「他這樣躲，對得起太魯閣號上失去的49條生命嗎？」

(中時新聞網)