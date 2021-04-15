國家住都中心宣布，高雄及台南3案社會住宅統包工程業已於3月中旬順利決標，並接續辦理監造(含耐震)技術服務採購案，自即日起至5月13日正式公告上網招標，歡迎廠商踴躍投標。

本次招標案件基地分別位於高雄市左營區興隆段、台南市東區新都心段、高雄市鳳山區牛潮埔段(A、B)共4處基地，共分為3個標案進行招標(詳附表)，預計於114年完工。

國家住都中心執行長黃景茂表示，此3案為首批由國家住都中心於南台灣直接興建、出租、管理案件，由內政部營建署專業代辦工程管理，並由本中心完成統包工程採購決標，讓技術服務廠商得標後可直接銜接統包工程監造工作，加速推動工程進度。

黃景茂執行長指出，內政部已於全台各地盤點達200多處適合興建社會住宅之基地，並交由國家住都中心有效率地興辦社會住宅，也期望透過民間專業技術服務廠商的加入，讓社宅的興建及維護管理能再升級。

(工商 )