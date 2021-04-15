美國總統拜登上任不到3個月，即派特使，前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）訪問台灣，總統蔡英文預計今日上午接見陶德訪問團，台美將在哪些領域深度合作，備受各界關心。

政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博指出，阿米塔吉和史坦伯格是外交老手，與美國這幾屆的政府互動甚多，想必會帶來華盛頓方面的訊息，以及帶回一些台灣相關的政治訊息供華府參考。

但同一時間，前國務卿凱瑞親自訪問上海，討論氣候變遷議題，很容易讓人聯想，美國在全球大棋盤上，正在下著兩岸競合的棋子。

黃奎博指出，陶德訪問團新聞一直保密，直到當事人都登機了，才逐漸傳開，為什麼有這種顧慮？應該是美方有所顧忌，因為民進黨擅用大內宣，向台灣民眾宣傳台美關係有多好。但是美方可能怕蔡政府這種敲鑼打鼓的方式，打壞了凱瑞訪問中國大陸的目的，就是邀請中國國家主席習近平參加線上氣候變遷峰會。

黃奎博也表示，美方願意釋出與台灣繼續保持互動，是直得支持的事情，但中間隱藏了許多政治訊息，大家就要邊看邊猜了。

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