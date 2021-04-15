康和證券持續優化營業據點，南崁分公司重新裝潢盛大開幕，以咖啡廳風格取勝，提供客戶更舒適友善的投資環境。康和證券總經理邱榮澄表示，康和重新定義投資理財的型態，透過更為人性的環境與界面，讓理財變得更有溫度。

康和證券南崁分公司位於桃園市蘆竹區熱鬧的中正路上，全新設計的格局以紅色牆面、純白櫃檯的大器設計，搭配舒適的沙發區與咖啡機，顛覆外界對於金融機構的既定印象，也為投資理財的型態重新下定義。康和證券表示，除繼續落實在地精緻服務外，更將善用科技的創新變革，提供投資人最為全方位的金融理財服務。

邱榮澄指出，康和證券雖然是中型券商，但卻積極在金融科技布局，並在產品與服務持續創新，開拓屬於自己的新藍海，以迎接大環境的諸多變化及挑戰。如康和自行研發的「證券電子交易系統」，以及自創的「自訂槓桿股權選擇權」，在因應股市兩項重大新制「逐筆交易」及「盤中零股交易」推出時，皆與新制無縫接軌，提供投資人最便捷的產品與服務。而康和的兩項發明《交易分派裝置及方法》及《重大訊息風險預警裝置及方法》，近期獲得智慧財產局的發明專利，更是創券商之紀錄。

此外，康和證券推出雲端策略選股及大數據選股，以「線上交易，線下體驗」的理念，服務初次接觸、不知如何選股的投資人。而超快速的《飆賺下單系統》更是業界首創，利用友善的人機界面，縮短三分之二的交易時間，滿足客戶對於下單速度的高度需求，未來康和將以更智慧化的快速數位服務，提供以客戶為中心的優質證券金融服務。

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