熊貓外送員遭攻擊還被起訴 法官還清白判無罪確定

林偉信／台北報導

檢方起訴指控，foodpanda外送員黃姓男子在前年因外送餐點找零一事，與點餐的卞姓女子發生口角爭執，黃男用身體撞擊她致受傷，新北地方法院勘驗電梯內的監視器錄影畫面，認定黃男被卞女攻擊後正當防衛，判他無罪，檢提上訴，遭台灣高等法院駁回確定。

從事服務業的卞女另案遭檢方起訴，法院認定她不思理性解決糾紛，率然傷害黃姓男子且犯後矢口否認犯行，迄今未能達成和解，犯後態度難認良好，依傷害罪判處拘役50天，可易科罰金確定。

黃男被控造成卞女受有前額腫痛、右髖部挫傷、左腕及雙膝挫傷瘀血及左踝挫傷腫痛等傷害的部分，法官驗案發當時電梯內及一樓電梯外監視器錄影畫面後，案情大逆轉。

法官認定黃男對於卞女向其揮打、腳踢之攻擊及搶手機等行為，先選擇將她撥開、轉身背對她或以身體阻擋之方式予以迴避，她其後多次攻擊及搶取手機之過程，黃男才與她相互拉扯、推擠，且過程中可見黃男仍嘗試以轉身背對她，迴避她的攻勢。

法官認為，黃男在卞女搶手機或攻擊他的情形下，沒有任何攻擊行為，他的行為只是為防衛自己身體安全及權利之行為，沒有超越必要之程度，屬於正當防衛行為，判他無罪確定。

(中時 )